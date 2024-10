Discurso de Albert contra Suelen na Fazenda é péssimo e machista

Na formação da 4ª roça de A Fazenda (Record), Albert votou em Suelen e deu uma justificativa que foi repercutida por Chico Barney e Bárbara Saryne. O peão falou:

Sou uma pessoa que tenho 55 anos, fui criado na base da educação e do respeito. Aqui, a gente vive numa diversidade na qual entendo todos, a história de cada um. Pra mim, é inaceitável, eu como homem, ouvir da boca de uma mulher conteúdos sexuais. Não apoio isso. Suelen é uma pessoa que quer ter razão perdendo razão. Ela tem discursos reativos, que só ela fala. É mentirosa porque ela falou pra mim a questão da Vanessa. Pode falar palavrão porque eu também falo, agora conteúdo sexual, baixo nível, que constrange um homem. Ela gosta de provocar sempre. Esse é o jogo dela e quero ela longe daqui, porque não estou acostumado com isso. Não faz parte da minha cultura e tem pessoas que andam com ela que vão concordar com o que eu estou falando.

"Você vem em 2024, na televisão, falar que 'a mulher não pode falar que isso ou aquilo'?", argumenta Chico. "Você pode falar que 'não gosta de ouvir esse tipo de conteúdo'. Mas quando o Albert diz 'uma mulher não pode', preste atenção no que ele está dizendo."