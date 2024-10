Atriz de 'One Tree Hill' revela como viveu 10 anos em seita: 'Sofrimento'

Os colegas de "One Tree Hill" também estranharam a situação. "Eu podia ver nos seus rostos. Mas eu explicava: 'Eu não poderia estar em uma seita. É só que eu tive acesso a um relacionamento com Deus e com as pessoas de uma maneira que todos querem, mas não sabem como conseguir'", recordou.

O ator Craig Sheffer chegou a dizer nitidamente que ela estava em uma seita, mas Lenz ignorou. "Eu estava tipo: 'Não, não, não. Seitas são bizarras. Seitas têm pessoas em robes dizendo coisas loucas e bebendo... Não é isso o que fazemos'", afirmou ela na época.

Por fim, Bethany decidiu deixar o grupo e se divorciar em 2012, um ano após o nascimento da filha. Agora, ela explica que resolveu se abrir sobre o assunto para tentar ajudar outras pessoas.

Não acho que [falar sobre o assunto] é algo corajoso. Eu penso nisso como algo importante. Viver em silêncio com o sofrimento que eu vivi não sei se isso ajuda alguém. Eu acho mais que isso é a coisa certa a se fazer.

Bethany relata a experiência na sua autobiografia, "Dinner For Vampires". O livro tem seu lançamento previsto para o final de outubro.