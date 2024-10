Jogo do churrasco: Juninho e Suelen discutem: 'Deusa grega'

"Eu também passei do ponto te mandando tomar naquele lugar quando você me encheu o saco, mas eu sei que me excedo. Eu sou o tipo de pessoa que não guardo rancor, só com quem merece", respondeu o ex-Masterchef. Galisteu deu uma chamada na ex-BBB por não ter seguidos as regras da dinâmica. "Não entendi. Tinha tantos momentos para fazer isso e agora era a hora de você ser direta."

Gizelly responde que queria fazer o apelo no momento que toda "a família brasileira estivesse assistindo". "Então vou dizer o seguinte: na sua opinião, Fer passou do ponto e está pronto para sair", repreendeu a apresentadora.

Ao ser sorteado, Juninho distribuiu o espetinho vermelho para Suelen e argumentou que a peoa brigou com Flor por ter tomado uma punição e dias depois, a própria irmã de Rafael Zulu cometeu o mesmo erro, foi repreendida pela produção e não se desculpou com os colegas. "Ela pediu desculpa para alguém? De todo mundo, você foi a única que não pediu desculpa, foi super grossa, a Deusa grega, Deusa do Olimpo."

Ele continua e diz que Suelen fica procurando confusão pela casa e ele estava usando o espaço para expor o seu desconforto. "É só bater lá, plim plim", alfinetou Suelen.

Juninho finaliza. "Chega, já passou do ponto."

Suelen responde que não acorda tratando os outros mal e que outros também reclamavam e tinham confusões, mas não eram vistos como "grosseiros". "Tenho meu jeito, não vou mudar porque Juninho ou Sacha, ou seja lá o que for quer que eu mude, ele tem esse jeito que também não me agrada, sendo que é problema dele.