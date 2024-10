Halle Berry revela que já dividiu quarto com 15 mulheres: 'Dormiam no chão'

Ao confrontar a realidade, Berry se deparou com "um grande monte de porcaria" e pessoas dormindo em almofadas de chão.

Ela nunca me disse que seria em um apartamento de um quarto com outras 15 garotas dormindo no chão em 'puffes' Halle Berry

Após seis meses no apartamento, Berry convidou uma das moradoras a procurar um novo lugar para ficarem.

Foi já na nova casa, com apenas uma colega de quarto, que a atriz conseguiu se dedicar à atuação e fez sua estreia no "Living Dolls", um spin-off (obra derivada) de "Who's The Boss", da ABC.