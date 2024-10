Leonardo, Francisco Cuoco, Gloria Pires: famosos alvos de ação trabalhista

A última semana foi marcada por condenações trabalhistas a dois artistas: o cantor Leonardo, 61, e o ator Francisco Cuoco, 90. Confira a lista de famosos que já foram alvo de ações desse tipo:

Leonardo

O sertanejo entrou na "lista suja" do trabalho análogo à escravidão, feita pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego). Uma fiscalização realizada nas fazendas Talismã e Lakanka, em novembro de 2023, encontrou seis pessoas, incluindo um adolescente de 17 anos, em condições degradantes, um dos elementos que configuram a escravidão contemporânea no Brasil.

Paulo Vaz, advogado de Leonardo, disse que todas as pessoas tiveram as indenizações pagas. Ele também ressaltou que era uma fazenda arrendada.