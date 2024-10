Tuca Andrada é detonado após 'apoiar' violência doméstica a Cíntia Chagas

O ator disse que não comemora que a influenciadora "tenha apanhado" mas que não é hipócrita. "Comemoro ela ter sido vítima do discurso que ela apoia e propaga. Discurso que coloca a agressão e assassinato de mulheres, no Brasil, em níveis estratosféricos. Não sou hipócrita de negar que quando li a notícia pensei: bem feito", escreveu Tuca no Threads.

Denúncia de Cíntia Chagas

Cíntia Chagas registrou um boletim de ocorrência com base na Lei Maria da Penha e conseguiu uma medida protetiva contra o ex-marido, o deputado estadual Lucas Bove (PL-SP).

A influenciadora foi à delegacia em 4 de setembro, onde registrou violência psicológica e ameaça. Cíntia relatou um relacionamento abusivo, com ciúmes, possessividade e necessidade de controle do político. Splash teve acesso ao documento.

A palestrante disse à polícia que era constantemente requerida a fornecer sua localização e provas do paradeiro ao ex-marido. Segundo ela, Lucas pedia fotos, ligações de vídeo, notas de hotel, entre outras provas.

Cíntia também relatou que o deputado era extremamente ciumento e por diversas vezes a xingava com nomes de baixo calão. Conforme informado no boletim de ocorrência, ele a teria proibido de frequentar a academia, por exemplo.