Ex de Hulk pede que não a informem sobre casamento do jogador com sobrinha

Iran Angelo, ex-esposa do jogador Hulk, fez um apelo nas redes sociais para que seus seguidores parem de informá-la do casamento do ex com sua sobrinha, Camila Angelo.

O que aconteceu

Em um stories publicado em seu perfil no Instagram na sexta-feira (11), Iran pediu para que seus seguidores parassem de enviar notícias sobre os preparativos do casamento do ex, Hulk, que joga atualmente no Atlético Mineiro, com Camila Ângelo. O atleta começou uma relação com Camila, sobrinha de Iran, três meses após anunciar o fim do casamento de 12 anos com a empresária.