Luana se reconcilia com Gizelly em A Fazenda: 'Se você sair, bato o sino'

Após pedir desculpas a Zaac, Luana Targinno conversou com Gizelly Bicalho em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Luana procurou a ex-BBB para se reconciliar. Ela disse que a pressão do jogo a fez agir de maneira que se arrepende, e afirmou que vai desistir do reality show se Gizelly for eliminada.

Luana: "Se você sair, eu vou bater o sino e vou sair. Se acontecer qualquer coisa com você, eu não vou ficar aqui. Isso é uma coisa que eu já sei. Eu não estou com condição psicológica nenhuma. Eu sei que eu estourei, eu sei que vocês não são Sacha e Larissa. Eu poderia, sim, ter me controlado".