Suelen e Sacha trocam farpas em A Fazenda 16: 'Não sou tua amiga'

Suelen rebateu. "Eu sempre mostrei isso, mas você achava que eu tinha que lamber a beirola da tua pir*ca. Amigo não faz o que você faz!"

Sacha discordou. "Tá maluca? Jamais! Amigo não lambe ninguém, não. O que eu fiz pra você?"

Suelen se exaltou. NADA! Por isso que não é meu amigo. Só ficou falando do meu jeito que eu tinha que me diminuir pra ser boa pra você, pra não sujar sua imagem de 20 anos!"

Mais tarde, os dois tiveram novamente uma rápida discussão, no quarto.

Suelen voltou a falar com o peão de forma ríspida. "Vai chamar de maluca a tua mãe, as mulheres que você come, não me chama de maluca não, otário."

Sacha se defendeu. "Eu não te chamei de maluca."