Chico: 'Graças a Deus entra e sai ano e o elenco de reality continua burro'

Chico Barney e Bárbara Saryne repercutiram estratégia dos peões agora que Sacha voltou de sua segunda roça de A Fazenda 16 (Record). Luana fez chorou muito e fez um discurso aos gritos que não fez muito sentido.

"Não fez o menor sentido", avalia Chico Barney. "Foi um jeito de tirar a atenção do Sacha, foi um estresse pós-traumático com a saída do Cauê que fez ela falar tudo que estava pensando ao longo do dia ou foi mais um acerto do Carelli?"

Bárbara diz que não tem como não se divertir com esses 'acertos do Carelli', que seleciona peões sem noção e que entregam grandes cenas. "Acho que foi uma forma de ela colocar para fora o que estava sentindo, ela queria dizer que odeia todo mundo, inclusive o público que fez o Sacha voltar."