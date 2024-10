Raia rebate críticas por Lei Rouanet: 'Disseram que ganhei R$ 5 mi do Lula'

Claudia Raia, 57, rebateu as fake news que circularam nas redes sociais associadas ao seu nome, após conseguir autorização do Ministério da Cultura para captação de R$ 5 milhões via Lei Rouanet, aprovada em 2023.

O que aconteceu

Raia destacou que inventaram que esse valor teria sido dado a ela pelo presidente Lula (PT) e afirmou que, apesar da liberação, ainda não captou o recurso. "Esses R$ 5 milhões que quase me mataram por causa disso, [disseram que eram] 'os R$ 5 milhões que ganhei do Lula', uma maluquice. [Esse valor] é de um projeto que eu ainda não captei. Estou com a liberação de captar R$ 5 milhões, mas ainda não captei porque esses projetos [aprovados] eu ainda não fiz. Olha que loucura isso. Um dinheiro que não coloquei em minha mão hora nenhuma", declarou durante participação no podcast Pod Leo.

Atriz disse que as pessoas criticam a Lei Rouanet sem se preocuparem em entender como funciona, apesar de todos os valores liberados estarem disponíveis ao público. "Quem critica [a Rouanet] não quer entender [como a lei funciona] porque é absolutamente claro, é um portal aberto ao público, que você pode entrar e digitar 'Claudia Raia projetos', vai aparecer tudo que eu captei, que não captei".