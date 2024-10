Ex de Cíntia Chagas, Lucas Bove nega acusação de violência doméstica

Lucas Bove (PL-SP) se defendeu após sua ex-mulher, Cíntia Chagas, o acusar de violência física e psicológica contra ela.

O que aconteceu

O deputado estadual expressou seus sentimentos e lamentou não poder comentar o caso. "Venho aqui com muita tristeza, de verdade, me manifestar acerca das matérias que vêm sendo veiculadas desde ontem. Na verdade, eu não vou nem me manifestar porque eu não posso. Por uma decisão judicial, um processo que corre em segredo de justiça, eu estou proibido de falar qualquer coisa sobre isso, de citar nomes, enfim. Estou de mãos atadas, de boca amordaçada, mas tenho certeza que, no momento certo, a verdade vai ser reestabelecida", disse, em vídeo publicado no Instagram.

Ele garantiu que seguirá atuando no cargo político normalmente. "Só vim aqui dizer a vocês que a minha agenda e meu compromisso com o meu trabalho vão continuar. Eu vou continuar trabalhando, por pior que eu esteja me sentindo. E agradecer todas as mensagens de apoio que tenho recebido", completou.