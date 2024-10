Yas: Deputado tenta manipular opinião pública ao ter agressão à ex exposta

Cíntia acusa Lucas de agressões físicas e abusos psicológicos. Com a medida, seu ex precisa estar a no mínimo a 300 metros de distância dela e não mencioná-la ou procurá-la nas redes sociais.

Casal tem bastidores 'pesados', diz Leão

Leão Lobo afirma que há várias histórias sobre os bastidores do casal. "Sei de histórias muito pesadas; coisa de ela ser humilhada em público".

No episódio referido, Lucas queria pedir uma benção do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre o casamento dos dois, enquanto Cíntia estava comendo. "Várias histórias mais íntimas, e de ele a machucar".