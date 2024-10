Leão: Fala de Boninho mostra que nem todo mundo cai em jogo da Globo

O comentarista diz que as novelas parecem dirigidas por "alguém que não entende ou não gosta de novela". "A gente percebe nas escolhas feitas, nos autores escolhidos, no esvaziamento de outros autores que eram bons e na valorização de alguns que são superficiais".

É assustador ver uma coisa tão grandiosa como a Globo se reduzir a isso. Não parece mais a Globo. E não é saudosismo; é porque vemos um amadorismo, uma coisa fácil e meio tola em tudo Leão Lobo

Carisma de Amauri X Falta de interesse da Globo

Yas Fiorelo questiona se a "cúpula" da Globo não avalia a forma como a emissora perdeu força desde que assumiram a nova direção, em 2020. "Não é dinheiro, mas as novelas já não são mais as mesmas. A Globo está tendo essa paquera com uma população mais conservadora", avalia.

Ou esse homem [Amauri Soares] tem um carisma impressionante, ou não estão a fim de prezar pela qualidade, que era o grande diferencial da emissora Yas Fiorelo