Globo revive 'Armação Ilimitada' e faz encontro de Juba e Lula após 36 anos

O Caldeirão com Mion vai proporcionar o encontro Kadu Moliterno e André de Biase, atores consagrados como os personagens Juba e Lula, de "Armação Ilimitada".

Como vai ser

Encontro entre atores e personagens que marcaram a geração de telespectadores nos anos 80 vai ao ar no dia 26 de abril, em meio às comemorações dos 60 anos da Globo. O programa também vai trazer nomes do jornalismo e musicais com referência à história da emissora.