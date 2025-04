Perversidade: o que acontece com o filho de Maria de Fátima em 'Vale Tudo'?

Maria de Fátima entregando seu filho para estrangeira em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Vilã hesita em um primeiro momento, mas entrega a criança. Olavo pressiona Maria de Fátima e ela decide seguir com o plano. "Vai ser melhor pra ele. Eu não tenho nada pra dar pra essa criança. Pelo menos eles vão dar uma família direita", justifica a insensível.

Casal paga 25 mil dólares (equivalente hoje a cerca de R$ 147 mil) pelo bebê. Maria de Fátima retoma seu comportamento frio, separa 5 mil dólares para o comparsa.

Sem remorso, Maria de Fátima rapidamente começa a gastar o dinheiro. Primeiro ela aluga um apart-hotel, voltando ao estilo de vida luxuoso que sempre buscou.

Bebê é resgatado por Raquel (Regina Duarte). A mãe da ardilosa descobre o que a filha fez com seu neto e consegue impedir que ele embarque com sua "nova família". Ela assume a criação da criança ao lado de Ivan (Antonio Fagundes) no final da novela.

Manuela Dias, autora do remake, deve manter essa trama. Como o tráfico de bebês segue sendo uma pauta extremamente atual, deve ser abordada na novela assim como em 1988. Nesta versão, Bella Campos interpreta Maria de Fátima e Ricardo Teodoro é Olavo.