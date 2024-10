Sacha chora na chuva e desabafa: 'Não é da minha natureza'

Depois de receber 32 votos na formação de roça de A Fazenda (Record) de terça-feira (8), Sacha desabafou com Juninho Bill sobre como estava se sentindo.

O que aconteceu

"Eu devia ter sido mais incisivo, me afastado dela [Larissa]. Mas eu queria que ela se sentisse cuidada o tempo todo, não queria que se sentisse rejeitada. Ela vinha me abraçar, eu nunca iria me desvencilhar dela. Jamais fiz isso, não é da minha natureza. Não queria que ela se sentisse rejeitada aqui que é um lugar tão cruel", desabafou o ator na chuva.