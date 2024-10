Roger, do Ultraje, revela estado de Mingau 1 ano após tiro na cabeça

Roger também celebrou pelo fato de seu colega de banda estar vivo e bem, enquanto inicia a nova fase de seu tratamento. "É um avanço, né? Ele está começando esse processo todo para ver se desenvolve mais", afirmou o vocalista.

Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, recebeu alta hospitalar no dia 7 de outubro, mais de um ano após ser hospitalizado. O artista já passou por várias cirurgias desde que foi baleado na cabeça no ano passado em Paraty, no Rio de Janeiro. Em setembro, ele celebrou seu aniversário no hospital.