Atriz revela lucro com coleção de calcinhas: 'Vendo usadas por R$ 3 mil'

Thalita Souza, atriz do Teste de Fidelidade, revelou ter uma coleção de 5.000 calcinhas, além de lucrar com as peças íntimas.

O que aconteceu

Ela tem como objetivo ultrapassar a marca do cantor Wando, que dizia ter uma coleção de mais de 17 mil calcinhas. "Sempre colecionei lingerie, desde criança. Tenho de diversos modelos", contou ela ao jornal O Dia nesta quarta-feira (9).

Thalita já chegou a vender calcinhas usadas por até R$ 5.000, atendendo a pedidos e desejos de fãs. "Eles pedem que eu use o dia todo e envie sem lavar. Vendo algumas usadas por R$ 3.000. Às vezes peço até R$ 5.000", revelou.