Como Isabel Teixeira estudou jogo do bicho para viver viúva de contraventor

Isabel Teixeira, 50, é Violeta Castilho em "Volta Por Cima", nova novela das 7 da Globo. Viúva de um contraventor, a personagem é muito bem resolvida quanto a própria sexualidade e seus desejos.

Preparação

A atriz se jogou no universo do jogo do bicho para entender como construiria a personagem, que chega ao ar após destaque em "Pantanal" (2022) e "Elas Por Elas" (2023). Entre as pesquisas, ela leu o livro "Maldito Invento dum Baronete: Um Breve História do Jogo do Bicho", de Luiz Antonio Simas, que cita uma entrevista viral de Zeca Pagodinho à Veja sobre o jogo do bicho.