Taís Araújo revela que aceitou papel em filme após pedido da filha

Taís Araújo disse que só aceitou fazer parte de 'Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa' após um pedido da filha, Maria

Nessa terça-feira, 08, foi revelado que a atriz fará parte do elenco de 'Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa'. Taís apareceu nos últimos minutos do novo trailer do filme, com poucos detalhes de sua personagem.

Através de seu Instagram, a artista contou que só aceitou fazer parte do longa após um pedido da filha, Maria, que é fã do personagem de Maurício de Souza. "Eu sempre amei a Turma do Chico Bento e fiquei muito entusiasmada com o convite, mas por um momento fiquei na dúvida se eu faria ou não o filme porque estava muito atribulada de trabalho. Até que a Maria (minha filha) olhou pra mim e falou: 'Como assim? Você tem dois filhos pequenos que amam o Chico Bento, você tem que fazer!' Então eu me permiti e me joguei nessa aventura".