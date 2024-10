Grávida, Andressa Ganacin vai parar na UTI de hospital: 'Riscos altíssimos'

Grávida de seu primeiro filho, Andressa Ganacin, 35, foi parar na UTI de um hospital na véspera de dar à luz a pequena Sarah.

O que aconteceu

A ex-participante do BBB 13 (Globo) teve de ser internada por conta de pré-eclâmpsia. "Para minha surpresa, a tal da pré-eclâmpsia chegou por aqui. Para quem não sabe, é uma condição que traz riscos altíssimos para a vida da mamãe e do bebê. Quando fomos medir a pressão na consulta, estava 17/10! E prontamente a Dra. Daniele [sua médica] me encaminhou com urgência para o Pronto Atendimento", explicou ela, em seu Instagram.

A reviravolta surpreendeu Andressa, que vinha tendo uma gestação muito tranquila até então. "Minha gestação com 33 semanas até então foi muito linear, tranquila, pressão estável, nunca tive hipertensão, a Sarah crescendo muito bem e sem nenhuma complicação. Eu realmente não pude reclamar de nada."