Após sequestrar Osmar, Baixinho cai no poço do elevador em 'Volta por Cima'

Nos próximos capítulos da novela "Volta por Cima" (Globo), Baixinho (Rodrigo García) cai no poço do elevador. Splash teve acesso à foto do capítulo em primeira mão.

O que vai acontecer

Osmar (Milhem Cortaz) resgatou o dinheiro do bilhete premiado de Lindomar (MV Bill) e acredita que está a salvo da dívida que tem com Baixinho (Rodrigo García). Mas o contraventor tem planos de se aliar a Armando (Aramis Trindade), e o tipo de negócio exige uma aliança familiar.