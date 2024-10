'Volta por Cima': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 7 a 12/10

Osmar não consegue segurar Baixinho. Chico tira satisfações com Jão. Violeta queima seu contrato de casamento. Chico deixa Madalena no bar e vai ao encontro de Roxele. Jô decide falar de Osmar para a polícia. Madalena vai com Jão visitar Neuza. Madalena estranha o comportamento de Osmar. Violeta descobre que Jô e Cacá mentiram sobre a morte de Baixinho. Cida implica com Madalena. Cacá se desculpa com Jão. Roxele pressiona Chico a terminar seu noivado com Madalena. Jô faz um retrato falado de Osmar na delegacia.

Sexta-feira, 11 de outubro

Osmar avisa a Doralice que sairá de casa. Armando se muda para a casa de Violeta. Violeta se preocupa ao ver os capangas de Armando com sua mudança. Tati entrega para Madelena o dinheiro que ganhou do tio. Jô e Cacá têm uma ideia para expulsar Armando da casa de Violeta. Jão questiona Neuza sobre sua implicância com a Viação Formosa. Jô inventa uma história para Armando sobre a morte de Baixinho. Sebastian se encontra com Jô. Violeta vai atrás de Osmar na casa de Doralice. Roxele conta para Cida que Sidney se insinuou para Rosana. Madalena descobre que Chico mentiu para ela. Violeta encontra Osmar. Madalena tira satisfação com Chico.

Sábado, 12 de outubro

Chico mente para Madalena. Osmar termina com Violeta. O investigador avisa ao delegado que descobriu o paradeiro de Osmar. Cida dá um fora em Sidney. Doralice é chamada para trabalhar no barracão de bate-bolas como costureira. Roxele pede para Chico abrigar sua família. Osmar é levado à delegacia. Doralice passa mal ao ver o irmão na TV acusado de assassinato. Edson reconhece Neuza. Moreira flagra Chico e Roxele juntos. Madalena vai à delegacia falar com Osmar.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.