Andressa Urach ousa com lingerie na França: 'Piriguete não sente frio'

Andressa Urach, 36, chocou os seguidores ao posar de lingerie em um ponto turístico da França.

O que aconteceu

A modelo viajou para a França e chamou a atenção ao posar de lingerie no Palácio de Versalhes. Ela usou um sutiã nude rendado e postou o look no Instagram.

A criadora de conteúdo adulto brincou que era a dona do castelo e que não sentia frio. "Piriguete não sente frio… sensação de 10 graus em Paris e estou como? Maria Antonieta está se revirando de inveja da verdadeira dona do Palácio de Versalhes!", ressaltou em seu perfil na rede social.