No ar como Kátia em 'Alma Gêmea', Rita Guedes volta às novelas da Globo

Morando no interior, o casal aparece no Rio de Janeiro para conhecer o trabalho de Roxelle e seu namorado. O que eles não imaginam é que Chico é amante da jovem e, na verdade, é noivo da protagonista Madá (Jéssica Ellen).

Os pais têm uma ótima relação de muita admiração com Roxelle. A jovem se vê na mãe, as duas têm tatuagens iguais no pulso e a atendente quer ter uma relação de amor igual Ivone tem com José.

Em cenas previstas para quarta-feira (9), Ivone e José se preparam para encontrar com Chico em um restaurante quando tudo acaba em uma grande confusão. Isso acontece porque o filho de Seu Moreira (Tonico Pereira) aparece no bar da frente com sua verdadeira noiva.

Roxelle (Isadora Cruz), José (João Vitti) e Ivone (Rita Guedes) em 'Volta por Cima' Imagem: Fábio Rocha/Globo

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.