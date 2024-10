Gusttavo Lima faz campanha e doação, mas irmão só tem 412 votos em MG

William Remelexo, irmão de Gusttavo Lima, não foi eleito vereador em Patos de Minas (MG). Candidato pelo PL, ele teve apenas 412 votos.

O que aconteceu

Gusttavo Lima fez uma doação de R$ 20 mil para a campanha do irmão. É possível consultar o valor no painel de prestação de contas do candidato, disponibilizado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Ele também ajudou com divulgação nas redes sociais. "Fala pessoal, Embaixador passando aqui para deixar um grande abraço, pedir com carinho o voto e confiança para o meu irmão William Remelexo", diz o sertanejo no vídeo abaixo.