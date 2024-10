Cid Moreira: filho diz que medida protetiva e medo impediram ida a velório

Por fim, Roger disse que sentiu medo pela própria vida. "Para mim, o luto é um processo individual. Faremos uma missa de sétimo dia, em São Paulo, para o nosso pai [...] Agora fica um sentimento de vazio e impotência de não ter estado por mais tempo com aquela pessoa que amávamos."

Ausência em enterro

Fátima Sampaio, viúva de Cid Moreira Imagem: Paula Maria Prado/colaboração para Splash

Os irmãos Roger e Rodrigo Moreira não apareceram no enterro do pai, neste sábado (5), em Taubaté (SP). Os dois, que passaram os últimos anos brigados com o comunicador, protocolaram na Justiça um pedido de abertura do inventário no mesmo dia em que Cid morreu.

Eles dizem não saber se o pai fez um testamento. A princípio, o valor da causa foi determinado em R$ 100 mil, até que seja apurado o patrimônio do apresentador: "É do conhecimento dos filhos que o pai tinha e deve ter muitos imóveis e direitos autorais, contas em bancos, aplicações, recebimentos outros", diz o documento.

Ex-âncora do Jornal Nacional (Globo) foi sepultado ao lado da primeira mulher, Olga Radenzev, atendendo a um pedido do próprio. O corpo foi enterrado no Cemitério da Venerável Terceira Ordem, por volta de 09h30, com a presença de familiares, amigos e fãs.