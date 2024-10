Filhos de Cid Moreira pedem abertura de inventário na Justiça

Roger e Rodrigo, filhos de Cid Moreira, protocolaram na Justiça um pedido de abertura do inventário do apresentador.

O que aconteceu

O pedido foi feito no mesmo dia em que Cid morreu, na última quinta-feira (3). A informação foi divulgada pela coluna Gente, da revista Veja, e confirmada por Splash. No documento, eles ressaltam que Fátima Sampaio, viúva de Cid, anunciou o óbito no Encontro sem os avisar: "Deixou claro que chamou apenas amigos e parentes, não se fazendo contar desse rol os filhos".

Eles dizem não saber se o pai fez um testamento. A princípio, o valor da causa foi determinado em R$ 100 mil, até que seja apurado o patrimônio do apresentador: "É do conhecimento dos filhos que o pai tinha e deve ter muitos imóveis e direitos autorais, contas em bancos, aplicações, recebimentos outros", diz o documento.