YouTuber destrói McLaren de R$ 1,6 milhão ao dirigir usando o celular

"O rosto do seu amigo está jorrando sangue, mas você garante que continue filmando de todos os ângulos? legal", criticou a influenciadora Corinna Kopf no X (antigo Twitter).

A live de Jack mostra o youtuber entregando a câmera para uma pessoa que foi ajudá-lo após o acidente. Ele queria que filmassem o mesmo ser retirado para fora da janela do carro.

É possível ver Jack comentando repetidamente o estado do seu carro. As imagens mostram ele mais preocupado com o veículo do que com o amigo, que no momento estava visivelmente ferido coberto de sangue e segurando o pulso.

O Daily Mail informou que cerca de 185 mil pessoas assistiam a transmissão de Jack. O youtuber foi banido da plataforma Kick por violar as diretrizes de segurança.

Não há mais informações sobre o estado de saúde do amigo do youtuber e se ele foi alvo de alguma ação policial. Neste sábado (5), Jack compartilhou um vídeo no hospital ao lado do amigo.