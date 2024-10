Humorista francês capota carro em SP e agradece socorro: 'Perto do fim'

O humorista disse que um veículo atingiu a traseira do carro e que capotou várias vezes Imagem: Reprodução/Instagram

Veículo blindado teria salvado sua vida. "Nos shows, a minha produção disponibiliza, na maioria das vezes, um carro blindado. É isso que salvou nossa vida. Fomos todos para o hospital e todos saíram com saúde boa", completou ele.

Paul estava com mais três pessoas no carro. "A minha filha está bem, os dois motoristas também, e a amiga da minha filha também, embora estejam em estado de choque. Eu agradeço muito a todos que nos socorreram na estrada e ao pessoal do hospital pelo atendimento rápido. Também ao destino, pois passamos perto do fim."