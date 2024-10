Três anos após agressão, DJ Ivis aparece ao lado de ex, e fãs reagem

Pâmela gravou stories dizendo que eles têm uma boa relação por causa de Mel. "A gente tem uma relação muito boa, graças a Deus. Acredito também que tenha muito mérito meu nisso tudo, em saber ceder também, em ter a maturidade, ser uma mulher mais maleável, mais sábia, mais compreensiva, mas sem deixar de me impor", afirmou ela. Na foto postada por Pâmela, DJ Ivis foi cortado.

Nós temos uma filha, né? Nosso casamento acabou, mas nós temos uma filha. A única coisa que eu sei e que eu quero é que a minha filha cresça cercada de amor, de respeito, que nada que é de direito dela, que Deus tem colocado pra ela, eu prive ela. Seria de um egoísmo, uma falta de sabedoria e de uma burrice mesmo.

Pâmella Holanda, nos stories

DJ Ivis foi preso em julho de 2021 após vídeos agredindo Pâmella. Ele foi solto em outubro do mesmo ano. Em setembro, a Justiça do estado do Ceará aceitou a denúncia do MPCE (Ministério Público do Ceará), e o artista ainda se tornou réu por lesão corporal e ameaça — com circunstância agravante.