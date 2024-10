Mulher de Rodrigo Faro passa por exame e agradece fãs após descobrir nódulo

Apresentadora foi hospitalizada para fazer uma biópsia. "A gente já entregou nas mãos de Deus, estamos aqui em oração. Se Deus quiser, vai ser um nódulo benigno. Eu vou fazer a cirurgia e vai dar tudo certo", disse a famosa, em vídeo publicado no Instagram.

Faro compartilhou fotos em que Vera apareceu emocionada antes da realização do exame. "Foi difícil gravar o programa. A cabeça estava com a Vera no hospital."

Vera foi submetida a um PET scan. O exame, que é uma tomografia por emissão de pósitrons, permite obter imagens detalhadas dos órgãos e tecidos do corpo. "A gente queria dividir isso com vocês, porque sempre acompanham a nossa família, torcem e oram pela gente", completou a ex-modelo.