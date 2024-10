Madá cai para trás ao flagrar Jão aos beijos com Cacá em 'Volta por Cima'

Madá explica que está fazendo isso por tudo que o fiscal fez durante o acidente de ônibus. "Foi ele que pediu pra você vir falar comigo?", pergunta o ricaço. "Não, ele nem sonha. Tô me metendo porque meu pai gostava muito do Jão. Falava o quanto ele é esforçado, educado, culto. Sem contar o ato heroico que ele teve no acidente do ônibus. Se não fosse por ele, eu podia não estar aqui!", responde a irmã de Tati (Bia Santana).

Edson fica convencido e decide recontratar Jão. Feliz, a mocinha encontra Cida (Juliana Alves) que convence a amiga a ir até a roda de samba onde o amigo de Sidney (Adanilo) está tocando para contar a novidade.

Ao chegar ao local, Madá vê Jão beijando Cacá. "Bora lá falar com eles e contar pro Jão o que você conseguiu pra ele!", diz a motorista de ônibus. "Peraí, Cida. O Jão tá... ocupado", responde a amiga ao ver o beijão.

Madá (Jéssica Ellen) e Cida (Juliana Alves) observam o beijo de Cacá (Pri Helena) e Jão (Fabrício Boliveira) em 'Volta por Cima' Imagem: Divulgação/Globo

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.