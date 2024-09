'Volta por Cima': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 30/9 a 5/10

Doralice e Madalena preparam um café da manhã especial para Lindomar. Chico, noivo de Madalena, fala com sua amante Roxelle por telefone. Madalena e Tati reclamam do tio Osmar para Doralice. Madalena se preocupa quando o pai comenta ter sentido um incômodo no peito. Jayme e Lindomar decidem comprar um bilhete da sorte a caminho do trabalho. Osmar recebe dinheiro de Violeta. Gigi pega o ônibus dirigido por Lindomar. Roxelle implica com Madalena. Baixinho manda seus capangas procurarem Osmar. Jão é chamado para uma entrevista no escritório da empresa de ônibus, e Neusa reage contrariada. Jô e Cacá ameaçam Osmar. Lindomar passa mal ao volante.

Terça-feira, 1 de outubro

O ônibus se descontrola em cima de um viaduto, e Jão orienta os passageiros. Edson e Alberto seguem para o local do acidente. Madalena se preocupa com Lindomar. Baixinho exige que Osmar pague pelos gastos que Violeta teve com ele. Roxelle avisa a Neuza do acidente com o ônibus. Doralice se desespera ao saber do acidente com o ônibus do marido. Os bombeiros iniciam o resgate dos passageiros. Lindomar é operado. Chico chega ao hospital para ficar com Madalena, e Roxelle vai a seu encontro. Edson reclama do desinteresse de Nando pelos negócios da família. O médico avisa a Madalena que Lindomar pode não sobreviver à cirurgia.

Quarta-feira, 2 de outubro

Neuza e Jão tentam tranquilizar Madalena. Roxelle provoca Chico na frente de Madalena. Lindomar não resiste à cirurgia. Jão avisa a Madalena, que se desespera. Há uma passagem de tempo. Madalena decide começar a trabalhar com decoração de festas. Doralice e Tati sentem falta de Lindomar. Osmar pede para Violeta ajudar a pagar a dívida com Baixinho. Jão descobre que a vaga que estava pleiteando foi preenchida por um amigo de Rosana e fica furioso. Miranda se aproxima de Nando. Jô e Cacá cobram de Osmar o dinheiro de Baixinho. Jão enfrenta Edson. Osmar pede que Doralice entregue a rescisão de Lindomar para ele, e Madalena o questiona.

Quinta-feira, 3 de outubro