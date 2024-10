Balanço A Fazenda: Confira resumo de tudo o que rolou na 2ª semana!

Sacha foi acusado por aliadas como Luana e Raquel de fazer um jogo individual dentro do grupo e de ser manipulador com o restante, fazendo outros seguirem suas vontades. Depois de uma longa conversa, os 12 integrantes do grupão decidiram continuar a jogar juntos e a tentarem serem mais leves uns com os outros.

Nova fazendeira: Júlia Simoura

Em uma prova onde os peões deveriam fazer arvorismo carregando um pote de mel, Júlia teve a melhor estratégia e conseguiu se consagrar como fazendeira pela 2ª vez no programa. Juninho Bill e Fernando Presto se juntaram à Larissa Tomásia na 2ª roça do programa.

A fazendeira então escolheu os peões do grupo adversário para as tarefas de tratos dos animais e da casa. Fernando protagonizou uma discussão com a influencer depois de ser colocado nos cuidados do touro e da vaca. "Se não aguentar vamos levar punição!", disparou o ex-Masterchef.

Roça e eliminação de Larissa

Com 26,04% dos votos, Larissa Tomásia foi a menos votada para continuar no reality e se tornando a 2ª eliminada. Juninho e Fernando voltaram para o jogo o que gerou uma grande impacto no 'grupão'.