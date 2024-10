Disputa por R$ 40 milhões e brigas: quem são os filhos de Cid Moreira?

Rodrigo Moreira é filho biológico de Cid com Olga Verônica Radenzev e está do lado do irmão na briga judicial. Ele já contou nunca ter conseguido se aproximar do pai e que chegou a apanhar dele quando estava aprendendo a andar. A assessoria de imprensa do jornalista negou a agressão na época.

Em entrevista ao programa Balanço Geral, disse que tentou se reaproximar do pai aos 6 e aos 9 anos, mas não conseguiu. "Essa confusão que aconteceu com Roger [também] aconteceu comigo a vida inteira", disse. "Não entendo que raiva ele tem de mim. Nunca fiz nada pra ele."

O filho processou o pai em R$ 1 milhão por abandono afetivo. Rodrigo, no entanto, perdeu a ação e desistiu de ter uma relação familiar com Cid.