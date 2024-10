Marcos Breda conta que virou astrólogo e tem clientes famosas; saiba

Marcos Breda, 63, completará 44 anos de carreira em 2024. Além de ator, ele também é diretor, produtor, dublador, locutor e astrólogo.

O que aconteceu

Em entrevista ao jornal O Globo, Breda contou que, recentemente, transformou o que inicialmente era um hobby. Ele passou a atuar na área durante o período da pandemia de covid-19. "Sou religioso, mas não no sentido literal da palavra. Não sigo nenhuma religião. Não me atenho apenas ao aqui e agora. Vislumbro o que está além do horizonte, o que não consigo enxergar, mas que sinto que existe, que me diz respeito e que me pertence. Por causa disso, também trabalho como astrólogo há muitos anos. Faço atendimentos todo santo dia".

Marcos contou como tudo começou. "Comecei a estudar astrologia quando dividi apartamento com Caio Fernando Abreu em São Paulo. Ele era um baita astrólogo, além de ser um baita escritor. Comecei naquela época e estudei a vida inteira como um hobby. Na pandemia, quando fiquei isolado, decidi transformar isso em uma segunda profissão. Tenho um Instagram dedicado à astrologia e atendo pessoas do Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Sergipe, e até pessoas fora do país. Tenho clientes nos Estados Unidos, Inglaterra e até na Austrália".