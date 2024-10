Pedro Scooby ganha carinho do filho após desabafo polêmico de Luana Piovani

Pedro Scooby, 36, compartilhou um registro em atitude carinhosa com o filho mais velho, Dom, 12.

O que aconteceu

O vídeo, divulgado no Instagram, mostra o garoto beijando afetuosamente o rosto do pai. Filho mais velho de Scooby e de Luana Piovani, 48, Dom vive no Brasil com o pai e a madrasta, Cíntia Dicker, 37, enquanto os irmãos menores, Bem e Liz, 8, vivem com a mãe na Europa.

O post de Scooby foi encarado como uma resposta ao desabafo feito por Piovani sobre as divergências deles na criação de Dom. "Essa decisão [de Dom morar com o pai] é fruto da adolescência, uma coisa óbvia. Um pré-adolescente querer viver uma fantasia de viver uma vida com menos limites e um pouco mais de diversão", disparou ela, em entrevista ao programa Júlia, do canal lusitano SIC.