Evaristo Costa sobre deixar Globo para trabalhar com publi: 'Melhor coisa'

Ele destacou que buscou ofertar conteúdo para atrair seguidores, mas sem abrir mão de sua privacidade. "O que as pessoas querem ver de mim na internet? Elas não queriam chamada de jornal, mas um personagem diferente do que estavam acostumadas a ver na TV. Eu mostrei que o apresentador também é um ser humano que tem problemas, mostrar os bastidores, como é sua vida, sempre a minha profissional, porque sempre preservei a minha privacidade."

O apresentador afirmou que essa mudança profissional lhe trouxe frutos e hoje fatura grandes quantias com publicidade nas redes sociais e nas outras mídias. "Eu fui modelando meu caminho para saber como seria sair da televisão e seguir trabalhando porque hoje eu trabalho com publicidade. É a melhor coisa do mundo. Eu amo. Sou contratado para gravar publicidade, a empresa me traz para o Brasil, eu trabalho e volto para minha casa na Inglaterra."

Evaristo Costa mora em Londres, na Inglaterra, ao lado da esposa, Amalia Stringhini, e das filhas Antonella e Francesca. Ele deixou a Globo em 2017 e chegou a ser contratado da CNN Brasil, mas também saiu do canal em 2021. Desde então, está afastado das telinhas, a não ser em aparições em comerciais.