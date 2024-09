Fafy Siqueira detona Paula Toller: 'Pessoa mais antipática que já conheci'

Fafy Siqueira, 69, fez críticas à cantora Paula Toller, 62.

O que aconteceu

Fafy foi questionada em entrevista ao podcast Papagaio Falante, apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, sobre já ter se decepcionado com algum artista de quem é muito fã. "Eu sei separar o trabalho do pessoal, o artista da pessoa. Por exemplo, eu sou muito fã do trabalho da Paula Toller. Mas ela é a pessoa mais antipática que já conheci. Ela é muito antipática, bastante".

Mallandro, por sua vez, quis saber o que Paula fez para Fafy. "Ela não fala, não cumprimenta você. Ela entra aqui, ela vai te cumprimentar e não cumprimentar mais ninguém. Ela é assim, ela é desse jeito. Eu a encontrei várias vezes. Não dá nem boa tarde. O último show do Roberto Carlos que fui, chegou Paula e não cumprimentou ninguém".