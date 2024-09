Após salvar passageiros, Jão é chamado de herói em 'Volta por Cima'

Enquanto isso, o motorista acorda e consegue falar com a filha. "Seja forte, minha filha. Seja forte", diz ele.

Os bombeiros chegam e Jão ajuda na retirada dos passageiros. Antes de sair do veículo, Madá pergunta se o fiscal ficará bem, e ele apenas balança a cabeça.

Apesar do sufoco, o mocinho é o último a sair do ônibus e é chamado de herói pelo dono da viação. "Os passageiros contaram que você foi muito corajoso. Que evitou uma tragédia. Você foi o herói do dia, rapaz", fala Edson (Ailton Graça).

Após ser aplaudido por todos, Jão vai até o hospital saber do estado de saúde de Lindomar. "Não acostuma. Tô dando desconto porque hoje você foi o herói do dia", afirma Madá ao encontrar o moço no local.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.