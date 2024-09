Babi perde paciência com Vanessa e peoas tretam em A Fazenda: 'Mentirosa!'

Vanessa: "Falou sim! Você falou que fico conversando muito com o lado de lá".

Babi: "Mas quando falei para você 'para de conversar com as meninas'? Você é mentirosa. Você tá mentindo Eu nunca falei [isso] para você".

Vanessa: "Você falou que era pra conversar superficial".

Babi: "Mas 'para de falar com as meninas' eu nunca falei! Meça suas palavras porque eu nunca falei 'para de falar com as meninas'!".

Vanessa: "Vocês querem mandar em quem eu converso!".

Babi: "Você fica sozinha, vai para o lado das meninas e vê o que quer fazer. É isso. Acabou, pronto! Você não precisa parar de falar com ninguém. Eu nunca falei isso, e as câmeras estão filmando. Eu falei que só achava que tinha que falar um pouco menos. Como que vota em alguém que você gosta?".