Cara de choro: os bastidores de ensaio polêmico da 'ex-Paquita' Vendramini

Luciana Vendramini para a Playboy em 1987 Imagem: Reprodução

O ensaio de Luciana foi marcado por uma briga com o fotógrafo, J.R. Duran. Com apenas 17 anos, a candidata à assistente de palco de Xuxa — ainda acompanhada da mãe — ficou com vergonha durante o primeiro dia de trabalhos em uma ilha deserta no litoral do Rio e se recusou a tirar a roupa na hora H. Ela conta que era virgem à época e nunca havia ficado nua na frente de outro homem.

Eu falava: 'esse homem é bravo, mãe'. E aí ele me aparece com um assistente, um menino. Devia ter uns 25 anos. E aí eu fiquei com mais vergonha ainda. Enquanto a gente estava fotografando de calça jeans e camiseta estava ótimo, né. Quando ele falou: 'abaixa a regata', eu abaixei. Aí ele falou: 'tira, para aparecer o peito'. Aí eu falei: 'Ahn? Esse cara tá louco!' Você não tem noção, louca era eu. Aí eu e o Duran brigamos. Eu fui para o meu quarto e ele foi para o quarto dele e ficamos dois dias sem se falar [sic]. E a revista, todo mundo [da equipe] ficou doida, quem ia falar com um e com o outro? E um dia a gente ali na praia, um emburrado com o outro, ele veio e chegou para mim 'pula na praia, como se tivesse brincando com as suas amigas em Ipanema'. Aí eu comecei a pular e eu estava de moletom comprido assim e ele começou a brincar comigo: 'pula, levanta a blusa'. E naquela alegria, sei lá, a coisa começou a fluir. Foi nesse momento que ele começou a fotografar e eu vi que não era nenhum bicho de sete cabeças, que estava tudo bem, que minha mãe estava ali comigo, a [diretora] Dulce [Pickersgill], a Ariane [que era produtora] e o menino não estava mais... Ele saiu, o Duran entendeu isso. Foi ótimo. A gente ficou mais um tempo lá e fizemos o ensaio, mas a única sessão em que eu estou assim sorrindo, feliz, foi essa da praia. No resto, eu estou com aquele olhar de melancolia.

— Luciana Vendramini, em entrevista ao Clube da Vip em 2021

O próprio J.R. Duran relatou à Playboy em 1993 que Luciana que caiu no choro. "Eu também estou com água até aqui, com a câmera, tudo pronto, e aí — ela começa a chorar! Não queria tirar a roupa. Eu sei, isso é normal, às vezes acontece, mas naquela situação? E aí, o que é que eu faço? Minha obrigação profissional era convencer a menina a tirar a roupa e voltar com as fotos prontas. Eu pedia socorro à produtora de fotografia e voltava pra garota: 'Olha, minha filha, se não quiser, não faz'. Mas todos nós sabíamos que ela tinha de fazer".