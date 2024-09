Playboy, Sexy e mais: as ex-paquitas que já posaram nuas

Seis ex-paquitas já posaram nuas para revistas masculinas. Veja quem foram elas a seguir:

Quem são as ex-paquitas que já posaram nuas

Além de estrear como paquita, Andréa Veiga também foi a primeira a posar nua. Ela estrelou a edição de setembro de 1998 da Playboy, após sair do "Xou da Xuxa". Ela conta que comprou uma linha telefônica com o dinheiro do ensaio.

Andréa Sorvetão posou nua seis anos depois de deixar o "Xou da Xuxa". Ela posou para a Playboy em 1995 e, sete anos mais tarde, na revista Sexy.