Bárbara: ‘Roça não vai causar grandes perdas para A Fazenda’

Para mim, se o Sacha sair tem um mudança no jogo, se a Vivi sair a gente também não perde muito porque vai tirar uma planta. Para mim é o verdadeiro tanto faz.

Contudo, Chico tem uma leitura um pouco diferente de Bárbara. Para ele, por mais que Sacha seja um bom personagem de reality show, sua saída teria grande impacto no jogo, mudando a rota do grupão e a configuração do jogo. "A Vivi sair é como se essa 1ª roça não tivesse acontecido, não muda nada no jogo."

Lá dentro vamos ter confirmação das certezas irritantes do grupo do Sacha. Volta o Zé Love e vão pensar que era porque a Vivi é planta. A gente corre o risco do programa continuar com as pessoas querendo trucidar as outras no campo ético e moral, em vez da bobajada que a gente gosta. O Sacha tem potencial, mas ele deveria ser sacrificado em prol de um bem maior, que é a Fazenda conseguir virar essa página logo.

A Fazenda - Enquete UOL: quem você quer que fique na 1ª roça da edição?

