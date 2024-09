Acusada de usar Paquitas para posar nua, Vendramini rebate: 'Fui demitida'

Luciana Vendramini, 53, rebateu críticas que recebeu após a exibição do documentário "Pra Sempre Paquitas".

O que aconteceu

A atriz foi acusada de usar o nome das Paquitas para ganhar fama e posar nua. Na série, Xuxa e as Paquitas afirmam que Vendramini foi recusada no teste para se tornar uma das assistente de palco da apresentadora, mas se aproveitou da situação para ser capa da revista "Playboy", em 1987.

Vendramini disse que foi demitida, negando que foi rejeitada no teste. "Não é bem assim, temos um passado e temos nossas verdades. Não fui rejeitada, fui demitida mesmo? esse episódio não é excluído da minha vida, é mais presente do que nunca. Eu agradeci a direção do documentário, aos produtores por terem me chamado para gravar o doc, tenho todo respeito por cada uma, principalmente pela Xuxa, que também era muito nova na época e se tornou um fenômeno."