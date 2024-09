Kate Winslet conta o que fará quando se aposentar: 'Planos rudes e sexuais'

Kate Winslet, 48, falou sobre a possibilidade de se aposentar da carreira artística.

O que aconteceu

O assunto veio à tona quando, durante participação no programa The Late Show with Stephen Colbert, a atriz comentou que não filmou nenhuma série ou longa-metragem em 2024. Nos últimos anos, ela foi destaque nas telonas em "Avatar 2" (2022) e no streaming em "Mare of Easttown" (2021).

Stephen Colbert, 60, aproveitou a deixa e questionou o que Kate pretende fazer quando se aposentar do trabalho em Hollywood.