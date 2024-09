Lady Gaga conta motivo de nunca ter respondido aos boatos de que era homem

Lady Gaga, 38, decidiu abrir o jogo sobre nunca ter se manifestado sobre os boatos de que ela era um homem.

O que aconteceu

Os rumores surgiram logo início da carreira da artista. A cantora explicou o motivo para ignorar o assunto durante anos em conversa com o empresário Bill Gates no programa 'What's Next? The Future With Bill Gates'. "Quando eu estava com meus 20 e poucos anos, havia esse rumor que eu era um homem".

Gaga relembrou que já foi abordada com essa pergunta por diversas vezes, em todos os cantos do mundo. "Eu viajei o mundo inteiro, fiz turnês e promovi os meus discos, e em quase todas as entrevistas, (...) eu me sentava e perguntavam: 'há um rumor que você é um homem, você tem algo a dizer a respeito disso?'".