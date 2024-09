Ex-Chiquititas expõe preconceito por vender conteúdo adulto: 'Vivi cresceu'

Renata Del Bianco, 39, admitiu sofrer preconceito por vender conteúdo adulto na internet. A atriz e veterinária ficou conhecida em todo o Brasil quando interpretou a órfã Vivi na primeira versão brasileira de "Chiquititas" (1997-1998), novela infantil do SBT.

O que aconteceu

Renata garantiu que não se deixa desmotivar pelas críticas que recebe nesse sentido. "Criar conteúdo sensual não afeta meu profissionalismo, e o preconceito contra o trabalho que realizo não me desmotiva. Haters são folgados, se escondem atrás de perfis falsos. Eu tenho orgulho de divulgar o meu trabalho, porque ele é um sensual artístico. Me sinto realizada com a criação de ensaios sensuais, sou apaixonada por produzi-los", comentou ela, durante participação no podcast da plataforma Close Fans, onde hospeda suas fotos e vídeos picantes.

A atriz confessa, entretanto, que a transição de uma figura infantil para o universo adulto causou surpresa em alguns de seus seguidores. "Foi um baque para as pessoas, porque me falaram que sairia de uma versão tão infantilizada, como chiquitita, para aparecer nua."